Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять санкции против РФ без транзита нефти

Венгрия не позволит Европейскому союзу (ЕС) принять 20-й пакет санкций против России без возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в обращении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Конечно, мы этот пакет санкций тоже не позволим принять, пока не возобновятся поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию», — указал он.

По словам министра, европейские власти также не интересует, что новый пакет санкций против РФ разрушит экономику Евросоюза. При этом он добавил, что руководство ЕС даже не рассматривает иные варианты, кроме усиления санкционного давления. «Это как нарисованный схематичный человечек, пытающийся показать свои бицепсы», — описал действия Евросоюза Петер Сийярто.

Ранее Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро, который Евросоюз намеревался выдать Украине. Постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи украинским властям финансовых средств, что привело к отмене этого решения.