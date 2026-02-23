Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 23 февраля 2026Мир

В Венгрии назвали условие поддержки пакета санкций против России

Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять санкции против РФ без транзита нефти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Венгрия не позволит Европейскому союзу (ЕС) принять 20-й пакет санкций против России без возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в обращении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Конечно, мы этот пакет санкций тоже не позволим принять, пока не возобновятся поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию», — указал он.

По словам министра, европейские власти также не интересует, что новый пакет санкций против РФ разрушит экономику Евросоюза. При этом он добавил, что руководство ЕС даже не рассматривает иные варианты, кроме усиления санкционного давления. «Это как нарисованный схематичный человечек, пытающийся показать свои бицепсы», — описал действия Евросоюза Петер Сийярто.

Ранее Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро, который Евросоюз намеревался выдать Украине. Постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи украинским властям финансовых средств, что привело к отмене этого решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянин сделал ставку на футбольные матчи с коэффициентом 850 и выиграл

    Россиянкам назвали способы улучшить состояние волос во время отопительного сезона

    Глава центра по борьбе с наркозависимостью и депрессией избил мать, будучи пьяным

    Найдено секретное место хранения фото и компьютеров Эпштейна

    В России объяснили страх Зеленского перед 23 Февраля

    В Венгрии назвали условие поддержки пакета санкций против России

    Под Москвой мужчина сорвался с девятого этажа при попытке спуститься по простыням

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok