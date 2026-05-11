Эрдоган вновь призвал изменить конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил о необходимости принять новую конституцию. Его слова приводит РИА Новости.
«Перед нами открывается возможность построить нашу демократию снизу вверх с помощью новой, всеобъемлющей, либеральной и гражданской конституции», — заявил Эрдоган.
По его словам, новая конституция должна отражать современные политические реалии страны и позволит республике «высшей правовой логики».
Ранее о желании переписать конституцию заявил президент Польши Кароль Навроцкий.