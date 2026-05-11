17:07, 11 мая 2026Мир

Эрдоган вновь призвал изменить конституцию

Эрдоган заявил о необходимости принять новую конституцию Турции
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова заявил о необходимости принять новую конституцию. Его слова приводит РИА Новости.

«Перед нами открывается возможность построить нашу демократию снизу вверх с помощью новой, всеобъемлющей, либеральной и гражданской конституции», — заявил Эрдоган.

По его словам, новая конституция должна отражать современные политические реалии страны и позволит республике «высшей правовой логики».

Ранее о желании переписать конституцию заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

