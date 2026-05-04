Страна ЕС захотела переписать конституцию

Президент Польши Навроцкий захотел переписать конституцию

Президент Польши Кароль Навроцкий назначил специальный совет для пересмотра конституции страны. Об этом сообщает Politico.

В него вошли несколько деятелей, связанных с оппозиционной партией «Право и справедливость». Хотя приглашения разослали всем парламентским группам, остается неясным, примут ли они это предложение. По мнению польского лидера, в новом законе нужно четче разграничить полномочия главы государства и премьер-министра.

Премьер-министр Дональд Туск раскритиковал эту инициативу в социальных сетях. «Предлагаю начать с соблюдения действующей конституции», — написал глава правительства в ответ на заявление Навроцкого.

Несмотря на президентское право вносить изменения, любые поправки требуют одобрения двух третей депутатов нижней палаты и большинства в Сенате. Обе палаты контролирует либеральная коалиция, выступающая против Навроцкого. Таким образом, у президента практически нет шансов провести свои изменения до истечения срока полномочий в 2030 году, отмечает Politico.

Ранее Навроцкий заявил об обострении внутриполитического кризиса в стране. По мнению польского лидера, политический конфликт в республике зашел слишком далеко. Он считает, что конфронтация переходит все возможные границы, разрушая сообщество и семьи. При этом политик уточнил, что система верховенства закона порождает очередной хаос, затягивая в конфликты государственные институты.