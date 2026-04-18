Президент Польши заявил о необходимости новой конституции

Навроцкий заявил о необходимости новой конституции для Польши

Польский лидер Кароль Навроцкий считает, что стране необходима новая конституция. По словам президента, в новом законе нужно четче разграничить полномочия главы государства и премьер-министра. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Zero.

«Я надеюсь, что все в Польше поймут, что так дальше жить в Польше нельзя, что нам нужна новая конституция. Конституция 1997 года просто исчерпывает себя на наших глазах», — пояснил Навроцкий. Он добавил, что необходимо разграничить полномочия премьера и президента в сфере исполнительной власти, а также подчеркнул, что является сторонником президентской формы правления.

Навроцкий сообщил, что в ближайшее время будет созван специальный совет, который займется разработкой нового основного закона страны. Планируется, что новая конституция будет готова и утверждена к 2030 году.

Ранее сообщалось, что во время интервью Навроцкий выронил из рук пакетик со снюсом.