Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:01, 18 апреля 2026Мир

Президент Польши заявил о необходимости новой конституции

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Польский лидер Кароль Навроцкий считает, что стране необходима новая конституция. По словам президента, в новом законе нужно четче разграничить полномочия главы государства и премьер-министра. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Zero.

«Я надеюсь, что все в Польше поймут, что так дальше жить в Польше нельзя, что нам нужна новая конституция. Конституция 1997 года просто исчерпывает себя на наших глазах», — пояснил Навроцкий. Он добавил, что необходимо разграничить полномочия премьера и президента в сфере исполнительной власти, а также подчеркнул, что является сторонником президентской формы правления.

Навроцкий сообщил, что в ближайшее время будет созван специальный совет, который займется разработкой нового основного закона страны. Планируется, что новая конституция будет готова и утверждена к 2030 году.

Ранее сообщалось, что во время интервью Навроцкий выронил из рук пакетик со снюсом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok