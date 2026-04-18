Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью

Президент Польши Навроцкий выронил пакетик со снюсом во время интервью

Президент Польши Кароль Навроцкий дал интервью YouTube-каналу Zero. В ходе беседы польский политик выронил пакетик со снюсом.

Навроцкий достал пакетик из пиджака, когда ему задавал вопрос один из слушателей. Затем он выпал у президента из рук. Тогда ведущий поднял его с пола и вернул лидеру страны, после чего в студии засмеялись. «Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту», — сказал интервьюер задававшему вопрос слушателю.

Во время беседы Навроцкого также спросили об инициативе правительства, касающейся запрета продажи электронных сигарет и снюса. В ответ на это президент Польши сообщил, что принять решение по этому вопросу ему было бы трудно, так как оно касается в том числе и его.

Ранее Навроцкий заявил, что не видит повода для скандала в своей привычке употреблять снюс, однако намерен когда-нибудь от нее отказаться.