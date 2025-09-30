Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 30 сентября 2025Мир

Употребивший снюс на камеру президент Польши высказался о своей привычке

Президент Польши Навроцкий заявил, что когда-нибудь откажется от снюса
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит повода для скандала в своей привычке употреблять снюс, однако когда-нибудь намерен от нее отказаться. Его слова передает РИА Новости.

«Когда-нибудь я это брошу», — сказал он.

При этом сам президент указал, что сигареты и сигары почему-то считаются допустимыми в дипломатических кругах, тогда как снюс вызывает бурные обсуждения. «Сигареты считаются нормальным явлением, когда мы курим их на балконе отеля или дома, сигары — это требование международных салонов и дипломатии, но если кто-то берет снюс, то возникают вопросы и ужасная трагедия. Это смешно», — заявил Навроцкий.

Польский лидер также подчеркнул, что находится в прекрасной физической форме, несмотря на свою вредную привычку.

Ранее на поведение Навроцкого обратил внимание польский депутат Роман Гертых. «Пан Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию», — сказал он.

Навроцкого прежде уже уличали в употреблении снюса на публике. Так, в ходе предвыборных дебатов, которые транслировались на польском телевидении, будущий президент положил себе под губу пакетик с табаком, пока выступал его оппонент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

    Россиян предупредили об отказе банков возвращать деньги со вкладов

    Спрятавшего новорожденную дочь на веранде россиянина отправили за решетку

    Российскую журналистку арестовали за фейки о Российской армии

    «Самая красивая женщина в мире» вернулась на подиум после обострения тяжелой болезни

    Легендарный голливудский актер изменился до неузнаваемости

    Google отказался от требований к «Спасу» и RT

    Генерал-полковник объяснил крупнейший за девять лет призыв в армию России

    Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

    В России высказались о последствиях передачи Украине замороженных российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости