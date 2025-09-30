Употребивший снюс на камеру президент Польши высказался о своей привычке

Президент Польши Навроцкий заявил, что когда-нибудь откажется от снюса

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит повода для скандала в своей привычке употреблять снюс, однако когда-нибудь намерен от нее отказаться. Его слова передает РИА Новости.

«Когда-нибудь я это брошу», — сказал он.

При этом сам президент указал, что сигареты и сигары почему-то считаются допустимыми в дипломатических кругах, тогда как снюс вызывает бурные обсуждения. «Сигареты считаются нормальным явлением, когда мы курим их на балконе отеля или дома, сигары — это требование международных салонов и дипломатии, но если кто-то берет снюс, то возникают вопросы и ужасная трагедия. Это смешно», — заявил Навроцкий.

Польский лидер также подчеркнул, что находится в прекрасной физической форме, несмотря на свою вредную привычку.

Ранее на поведение Навроцкого обратил внимание польский депутат Роман Гертых. «Пан Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию», — сказал он.

Навроцкого прежде уже уличали в употреблении снюса на публике. Так, в ходе предвыборных дебатов, которые транслировались на польском телевидении, будущий президент положил себе под губу пакетик с табаком, пока выступал его оппонент.