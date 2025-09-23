Мир
15:36, 23 сентября 2025Мир

Президента Польши уличили в употреблении снюса прямо в зале заседаний ООН

Президента Польши Навроцкого заподозрили в употреблении снюса на сессии ГА ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Президента Польши Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом пишет издание Onet.

На распространяющихся в сети кадрах видно, как Навроцкий достает что-то из переданной ему помощником коробочки и кладет себе в рот.

«Любой человек, зависимый от табака, может продержаться несколько часов. Пан Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию. То, что он употребляет, — это не табак», — приводит издание слова польского депутата Романа Гертых.

«Закинуть за губу важнее Польши. Так ведет себя Кароль Навроцкий на сессии ООН», — прокомментировал инцидент депутат Томаш Треля.

Навроцкого ранее уже уличали в употреблении снюса перед камерами. Так, в ходе предвыборных дебатов, которые транслировались на польском телевидении, будущий президент страны положил себе под губу пакетик с табаком во время выступления его оппонента Рафала Тшасковского.

