Употребивший снюс на камеру кандидат в президенты Польши оказался сутенером

Onet: Кандидат в президенты Польши Навроцкий поставлял проституток в Grand Hotel

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий поставлял проституток в гостиницу Grand Hotel, когда подрабатывал там охранником в студенческие годы. Об этом говорится в журналистском расследовании польского портала Onet.

Пожелавшие сохранить анонимность бывшие коллеги Навроцкого рассказали, что он совмещал работу охранником с сутенерством.

«Однажды вечером во время смены Кароль спросил меня, не хочу ли я подзаработать, так как он и группа охранников зарабатывали тем, что поставляли проституток постояльцам отеля. Я должен был получить за это свою долю. Не могу сказать, что был раздосадован», — поделился один из источников.

Ранее польские телезрители обратили внимание на то, что Навроцкий в прямом эфире во время дебатов запихивает под губу снюс, пока выступает его соперник.