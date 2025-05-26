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20:59, 26 мая 2025Мир

Употребивший снюс на камеру кандидат в президенты Польши оказался сутенером

Onet: Кандидат в президенты Польши Навроцкий поставлял проституток в Grand Hotel
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий поставлял проституток в гостиницу Grand Hotel, когда подрабатывал там охранником в студенческие годы. Об этом говорится в журналистском расследовании польского портала Onet.

Пожелавшие сохранить анонимность бывшие коллеги Навроцкого рассказали, что он совмещал работу охранником с сутенерством.

«Однажды вечером во время смены Кароль спросил меня, не хочу ли я подзаработать, так как он и группа охранников зарабатывали тем, что поставляли проституток постояльцам отеля. Я должен был получить за это свою долю. Не могу сказать, что был раздосадован», — поделился один из источников.

Ранее польские телезрители обратили внимание на то, что Навроцкий в прямом эфире во время дебатов запихивает под губу снюс, пока выступает его соперник.

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