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17:03, 24 мая 2025Мир

Странный жест кандидата в президенты Польши на теледебатах попал на видео

Кандидат в президенты Польши Навроцкий засунул снюс под губу на теледебатах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Зрители обратили внимание на странный жест кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого во время теледебатов. Он попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как Навроцкий засовывает снюс под губу, пока выступает его соперник.

После эфира он заявил, что положил в рот жевательную резинку, однако его комментарий лишь раздул скандал, пишет польское издание Gazeta Prawna. Политические оппоненты воспользовались ситуацией и заявили о никотиновой зависимости кандидата.

Навроцкий пошел ва-банк и предложил сопернику вместе с окружением пройти тест на наличие запрещенных веществ, добавляет Wiadomosci.onet/

Стимуляторы на основе табака в Польше нелегальны, но их нетабачные аналоги разрешены.

Ранее представитель партии «Конфедерация» Славомир Ментцен, выбывший из президентской гонки, призвал кандидатов, прошедших во второй тур выборов, подписать декларацию, выражающую несогласие с поддержкой Украины и курсом на дальнейшую интеграцию с Европейским союзом (ЕС).

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