Кандидатов в президенты Польши призвали подписать антиукраинскую декларацию

Ментцен: Кандидаты в президенты должны подписать декларацию против Украины

Кандидаты в президенты Польши, вышедшие во второй тур выборов, должны подписать декларацию, выражающую несогласие с поддержкой Украины и курсом на дальнейшую интеграцию с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил представитель партии «Конфедерация» Славомир Ментцен, выбывший из президентской гонки, передает РИА Новости.

«По моей оценке, мои избиратели — это очень умные люди, о чем свидетельствует то, что они за меня проголосовали. Если кто-то хочет получить их голоса, то должен до них достучаться», — сказал политик.

Отмечается, что декларация включает отказ от поддержки вступления Украины в НАТО, от направления польских военных на ее территорию, а также от передачи суверенных полномочий польского государства структурам ЕС.

По итогам первого тура президентских выборов в Польше победу одержал представитель проевропейской партии «Гражданская платформа» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Второе место получил представляющий консервативную партию «Право и Справедливость» глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий.