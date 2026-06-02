Россия
18:58, 2 июня 2026Россия

Российской школьнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов

«Фонтанка»: Школьнице из Санкт-Петербурга пришлось сдавать ЕГЭ без трусов
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Школьнице из Санкт-Петербурга пришлось сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) без трусов, поскольку на этот предмет нижнего белья среагировал металлодетектор при досмотре. Об инциденте пишет «Фонтанка».

Родственница 17-летней выпускницы рассказала, что металлодетектор мог среагировать на маленькие металлические колечки на трусах. «Несовершеннолетний ребенок писал ЕГЭ без трусов», — возмутилась россиянка.

По ее словам, школьница пыталась объяснить, что причина не в каких-либо устройствах связи или шпаргалках, но получила ответ, что организаторов это якобы не волнует. Девушке якобы пришлось снять белье в туалете, отдать его учительнице по химии и писать экзамен без него.

Глава Приморского района Богдан Заставный отреагировал на ситуацию, заявив, что было проведено достаточно серьезное расследование, по итогам которого с организаторами проведения экзамена провели дополнительный инструктаж.

«Принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников пункта проведения экзамена зафиксировано не было и указаний, предписывающих снимать элементы одежды, видеозапись это подтверждает (...) Мы сожалеем, что девушка испытала стресс в ходе процедуры доступа в пункт проведения экзамена», — сказал чиновник, уточнив, что у девушки есть право на пересдачу экзамена, если результат ее не устроит.

В прошлые годы во время проведения экзаменов произошло несколько скандальных историй с раздеванием школьниц. Так, в 2025 году в Перми одиннадцатиклассница пожаловалась, что на досмотре перед ЕГЭ ей при всех заглянули под юбку. Годом ранее в Воронеже школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы из-за того, что металлоискатель срабатывал на металлические детали в белье.

