Российских школьниц заставили снимать трусы перед ЕГЭ

В Воронеже школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы перед ЕГЭ

В Воронеже школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы перед тем, как попасть в школу на Единый госэкзамен (ЕГЭ) из-за того, что на металлические детали в белье реагировал металлоискатель на входе в здание. Об этом рассказывает издание «Блокнот».

Утверждается, что это происходило в школе № 62. Мама одной из школьниц рассказала, что выпускницы должны были сдавать ЕГЭ по русскому языку. «Девочек заставляли снимать бюстгальтеры и даже трусики. Детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя ее в негодность. Снимать пирсинг при нестерильных условиях. Дети с брекетами были допущены спустя час, пытались заставить снять!» — высказалась она.

В правительстве Воронежской области сообщили, что запросили записи с камер видеонаблюдения, и на основе их изучения намерены сделать выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена. При этом там напомнили об особом внимании к мерам безопасности на ЕГЭ в этом году. Министерство образования региона также взяло ситуацию на контроль.

Ранее в одной из школ Сабинского района Татарстана перед проведением ЕГЭ сделали открытые туалеты. При этом власти региона посчитали их приемлемыми.