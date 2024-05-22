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13:40, 22 мая 2024Россия

Открытые туалеты заметили перед ЕГЭ в российской школе

В школе Сабинского района Татарстана перед ЕГЭ сделали открытые туалеты

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В одной из школ Сабинского района Татарстана перед проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сделали открытые туалеты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Видоизмененные туалетные кабины в образовательном учреждении заметили выпускники. На опубликованных каналом кадрах видно, что в кабинках убрали верхнюю часть дверей, а нижнюю оставили на месте.

«Возможно, в кабинках будет удобно низким девочкам, но точно не тем, кто выше 160 сантиметров. А как туда ходить ребятам? Просто ужас», — прокомментировали ситуацию родители выпускников. Они обратили внимание, что в пункте проведения экзамена должны быть условия для успешного прохождения итоговой аттестации.

Основной этап ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по литературе, географии и химии, и закончится 21 июня. В начале июля для выпускников впервые в истории экзамена выделили дни для пересдачи одного из предметов ЕГЭ в случае, если итоговые баллы их не устроят.

Ранее ученики челябинской школы № 47 пожаловались на установленные в туалетах видеокамеры. По словам школьников, раньше в туалетах было еще больше камер. Одну из них, направленную на кабинки, убрали после жалоб. Как указали в мэрии, камеры в туалетах учебного заведения появились после решения, принятого на общешкольном родительском собрании в 2020-м году.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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