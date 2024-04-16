Ученики российской школы пожаловались на камеры в туалетах

В Челябинске школьники пожаловались на камеры в туалетах

Ученики челябинской школы № 47 пожаловались на установленные в туалетах видеокамеры. Об этом сообщает издание «Челябинск Онлайн».

По словам школьников, раньше в туалетах было еще больше камер. Одну из них, направленную на кабинки, убрали после жалоб.

В мэрии указали, что камеры в туалетах учебного заведения появились после решения, принятого на общешкольном родительском собрании в 2020-м году. Там пояснили, что отснятые материалы хранятся на специальном носителе, доступ к которому имеет только один из заместителей директора.

Ранее в Приморье обзор с установленной в школьном туалете камеры наблюдения вывели на пульт охраны. Этим заинтересовались в региональной прокуратуре, по результатам проверки которой устройство отключили. В надзорном ведомстве пояснили, что появление камеры посягает на неприкосновенность частной жизни детей.