В туалетах российской школы установили камеры и вывели обзор на пульт охраны

Школу в Артеме Приморского края проверяет прокуратура из-за камеры в туалете

В городе Артеме Приморского края в туалете школы № 3 установили камеру видеонаблюдения. Об этом пишет региональная прокуратура на своем сайте.

В ведомстве заявили, что появление камеры посягает на неприкосновенность частной жизни детей. В настоящий момент устройство отключено. Прокуратура проводит проверку.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова в беседе с РИА Новости сообщила сразу о нескольких видеокамерах. По ее словам, обзор с устройств передавался на пульт охраны учебного заведения, усугубляя «ситуацию с распространением персональных данных третьим лицам».

Романова рассказала, что в качестве аргумента установки камер администрация школы приводит борьбу с подростковым курением, однако омбудсмен настаивает на том, что подобные меры недопустимы. Она отметила, что нет ни одного подтвержденного согласия родителей на установку устройств. «Всегда удивляет, что педагоги выступают резко против установки видеокамер в учебных классах, но при этом подобной реакции не возникает, если речь идет о видеонаблюдении в детских туалетах», — возмутилась Романова.

Ранее студентки колледжа в Екатеринбурге пожаловались на окна в дверях женских туалетов. Одна из учениц предположила, что таким образом администрация решила бороться с курением в стенах учреждения. Директор колледжа Андрей Козлов назвал случившееся недоразумением и пообещал разобраться в ситуации.