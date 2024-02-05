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11:19, 5 февраля 2024Россия

В российском колледже вырезали окна в дверях кабинок женского туалета

В Екатеринбурге студентки колледжа пожаловались на окна в дверях туалетов

Кадр: e1.ru

Студентки одного из екатеринбургских колледжей пожаловались на окна в дверях женских туалетов. Снятые ими фотографии опубликовало сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

На одном из снимков видно прямоугольные окна, соответствующие расположению головы находящихся в кабинках девушек. На другой фотографии запечатлены приставленные к стене вырезанные фрагменты дверей.

Одна из студенток сообщила, что окна в дверях появились утром 5 февраля. Девушка предположила, что таким способом администрация колледжа решила бороться с курением в стенах учреждения. Директор колледжа Андрей Козлов назвал случившееся недоразумением и пообещал разобраться в ситуации.

Ранее на Камчатке у подростка начался припадок после курения в школьном туалете. Ученик покурил вейп, предложенный ему одним из сверстников. После этого у ребенка начались судороги.

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      Алан Босиков
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