У покурившего вейп в школе российского подростка начался припадок

На Камчатке у покурившего вейп в школьном туалете подростка начался припадок

В Петропавловке-Камчатском подросток покурил вейп в школьном туалете, после чего у него начался припадок. Об этом сообщает kam24.ru.

О произошедшем стало известно из видеозаписи, которая распространилась в социальных сетях. На ней сверстник дает школьнику вейп. После того как подросток делает один вдох, он начинает раскачиваться из стороны в сторону, заходит в кабинку туалета, где у него начинаются судороги.

В управлении МВД по Камчатскому краю уточнили, что по факту произошедшего начали проверку. Личности российских подростков уже установлены, выясняется, где они достали вейп. О состоянии школьника неизвестно.

Ранее в Тюмени восьмиклассник избил друга из-за вейпа в туалете школы №30. 15-летний школьник зашел покурить вейп в туалет — это увидел его друг и попросил поделиться. Подросток отказал приятелю, тот в ответ ударил его кулаком в лицо, и у мальчика пошла кровь.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Закон также вводит в российское законодательство ряд мер, направленных на полное исключение продажи детям как самих вейпов, так и расходных материалов к ним.