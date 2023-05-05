Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 5 мая 2023Россия

У покурившего вейп в школе российского подростка начался припадок

На Камчатке у покурившего вейп в школьном туалете подростка начался припадок

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Петропавловке-Камчатском подросток покурил вейп в школьном туалете, после чего у него начался припадок. Об этом сообщает kam24.ru.

О произошедшем стало известно из видеозаписи, которая распространилась в социальных сетях. На ней сверстник дает школьнику вейп. После того как подросток делает один вдох, он начинает раскачиваться из стороны в сторону, заходит в кабинку туалета, где у него начинаются судороги.

В управлении МВД по Камчатскому краю уточнили, что по факту произошедшего начали проверку. Личности российских подростков уже установлены, выясняется, где они достали вейп. О состоянии школьника неизвестно.

Ранее в Тюмени восьмиклассник избил друга из-за вейпа в туалете школы №30. 15-летний школьник зашел покурить вейп в туалет — это увидел его друг и попросил поделиться. Подросток отказал приятелю, тот в ответ ударил его кулаком в лицо, и у мальчика пошла кровь.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Закон также вводит в российское законодательство ряд мер, направленных на полное исключение продажи детям как самих вейпов, так и расходных материалов к ним.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС
Украина нанесла удар сразу по двум селам в приграничном российском регионе
Стало известно о сотнях пострадавших во время празднования чемпионства «Наполи»
Зеленскому подарили редкий чешский пистолет
Подполковник и капитан российской полиции погибли в зоне проведения СВО
России предрекли наихудшие последствия из-за глобальной проблемы
По второму железнодорожному пути Крымского моста открыли движение
У покурившего вейп в школе российского подростка начался припадок
В ООН рассказали об ожиданиях по зерновой сделке
В России 14-летние школьницы избили сверстницу из-за мальчика и попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.