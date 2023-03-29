Российский подросток избил друга в школе из-за вейпа

В Тюмени восьмиклассник избил друга в школе из-за отказа дать покурить вейп

В Тюмени восьмиклассник избил друга из-за вейпа в туалете школы № 30. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, 15-летний школьник зашел покурить вейп в туалет — это увидел его друг и попросил поделиться. Подросток отказал приятелю, тот в ответ ударил его кулаком по лицу, у мальчика пошла кровь.

Родители сначала написали заявление в полицию на агрессивного школьника после того, как увидели кровавое лицо сына. На следующий день россияне забрали заявление, так как смогли примириться с обидчиком.

Ранее в Нижнем Новгороде подростки избили инвалида, чтобы забрать у него вейп и не платить пять тысяч. Россиянина подростки избили, когда пришли к его подъезду, чтобы приобрести вейп — он выставил его на продажу онлайн.