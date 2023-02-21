Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:56, 21 февраля 2023Россия

Российские подростки избили инвалида ради вейпа

Нижегородские подростки избили инвалида, чтобы забрать у него вейп и не платить за него

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде подростки избили инвалида, чтобы забрать у него вейп и не платить пять тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, россиянина подростки избили, когда пришли к его подъезду, чтобы приобрести вейп — он его выставил на продажу онлайн. Несовершеннолетние решили не платить заявленную сумму инвалиду, а забрать у него вейп силой.

Когда один из подростков сделал вид, что звонит родителям, второй напал на россиянина. Пострадавший очнулся в подъезде после избиения с синяками и ранами, вейп у него украли.

Ранее в городе Урень Нижегородской области двое подростков жестоко избили инвалида. На опубликованных кадрах происшествия видно, что двое подростков начинают бить мужчину-инвалида, один из них говорит: «Я сейчас разберусь по-русски». Несовершеннолетний бьет россиянина по голове кулаками, на его руках видны следы крови.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об опасениях возможной сделки с Москвой
Депутат отказался встать во время исполнения гимна России из-за тренировки
Шестилетняя девочка выстрелила в бабушку из пистолета
Внешность 77-летней популярной актрисы на фото папарацци огорчила фанатов
Лукашенко посетит Иран
Москвичка обвинила популярного российского рэпера в изнасиловании
Украинские военные решили провести учения в Чернобыльской зоне
Вмерзшее в лед тело россиянина сняли на видео возле острова Недоразумения
Россияне устремятся в три города на 8 Марта
Начальника отдела МВД обвинили в незаконном изъятии денег и квартиры для друга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.