Российские подростки избили инвалида ради вейпа

Нижегородские подростки избили инвалида, чтобы забрать у него вейп и не платить за него

В Нижнем Новгороде подростки избили инвалида, чтобы забрать у него вейп и не платить пять тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, россиянина подростки избили, когда пришли к его подъезду, чтобы приобрести вейп — он его выставил на продажу онлайн. Несовершеннолетние решили не платить заявленную сумму инвалиду, а забрать у него вейп силой.

Когда один из подростков сделал вид, что звонит родителям, второй напал на россиянина. Пострадавший очнулся в подъезде после избиения с синяками и ранами, вейп у него украли.

Ранее в городе Урень Нижегородской области двое подростков жестоко избили инвалида. На опубликованных кадрах происшествия видно, что двое подростков начинают бить мужчину-инвалида, один из них говорит: «Я сейчас разберусь по-русски». Несовершеннолетний бьет россиянина по голове кулаками, на его руках видны следы крови.