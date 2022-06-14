Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Двое российских подростков жестоко избили инвалида и попали на видео

В Нижегородской области сняли на видео, как двое подростков жестоко избивают инвалида

В городе Урень Нижегородской области двое подростков жестоко избили инвалида. Кадры инцидента публикует Telegram-канал Ni Mash.

На них видно, как двое подростков начинают бить мужчину-инвалида, один из них говорит: «Я сейчас разберусь по-русски». Несовершеннолетний бьет россиянина по голове кулаками, на его руках видны следы крови. Он матерится и продолжает наносить инвалиду удары ногами по всему телу.

Как утверждают авторы канала, подростки без приглашения пришли в дом к россиянину-инвалиду. Они, по словам местных жителей, из обеспеченных и благополучных семей.

Ранее в Татарстане мужчина до смерти избил пятилетнюю дочь своей сожительницы. По данным следователей, россиянин напился и несколько раз ударил ее по голове, из-за полученных травм девочка скончалась.

Время роста
Анастасия Шейкина
Комментарии отключены
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.