Двое российских подростков жестоко избили инвалида и попали на видео

В Нижегородской области сняли на видео, как двое подростков жестоко избивают инвалида

В городе Урень Нижегородской области двое подростков жестоко избили инвалида. Кадры инцидента публикует Telegram-канал Ni Mash.

На них видно, как двое подростков начинают бить мужчину-инвалида, один из них говорит: «Я сейчас разберусь по-русски». Несовершеннолетний бьет россиянина по голове кулаками, на его руках видны следы крови. Он матерится и продолжает наносить инвалиду удары ногами по всему телу.

Как утверждают авторы канала, подростки без приглашения пришли в дом к россиянину-инвалиду. Они, по словам местных жителей, из обеспеченных и благополучных семей.

Ранее в Татарстане мужчина до смерти избил пятилетнюю дочь своей сожительницы. По данным следователей, россиянин напился и несколько раз ударил ее по голове, из-за полученных травм девочка скончалась.