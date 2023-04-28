Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:24, 28 апреля 2023Россия

Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Президент России Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним — лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон также вводит в российское законодательство ряд мер, направленных на полное исключение продажи детям как самих вейпов, так и расходных материалов к ним. Кроме того, запрещается продавать вейпы на ярмарках, выставках и дистанционным способом.

11 апреля закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним приняла Госдума. Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин пояснил, что закон направлен на защиту здоровья молодежи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену
Агент Ничушкина прокомментировал информацию о пьяной девушке в номере игрока
Психолог объяснила причину появления Блиновской в суде в красном костюме
Стало известно о гибели под Кременной кандидата в пресс-секретари Зеленского
В Чехии приняли резолюцию против участия сборной России в Олимпиаде
Рианна озвучит Смурфетту в новом мультфильме о «Смурфиках»
Дочь Глюкозы заявила о любви к секонд-хендам
Bosch продал заводы в России
Россиянка раскрыла способ вычислить плохой отель в Египте по отзывам
Адвокат Блиновской попросил суд установить запрет на определенные действия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.