Володин сообщил, что ГД одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям

Госдума одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, законопроект направлен на защиту здоровья российских детей. Он напомнил, что принятый в первом чтении документ запрещает продажу несовершеннолетним как вейпов, так и любых жидкостей, в том числе без содержания никотина, и расходников к электронным сигаретам.

«Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей. Мы обсуждали с вами этот вопрос. Абсолютное большинство высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки», — написал Володин и поблагодарил своих подписчиков за обратную связь.

Также закон предполагает запрет продажи электронных испарителей везде, кроме розницы и открытую выкладку данного вида товаров — то есть допускается продажа только по спискам с закрытой витрины, как это сейчас происходит с обычными сигаретами.

Также законом планируется запретить выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами, которые привлекают несовершеннолетних.