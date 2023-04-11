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14:55, 11 апреля 2023Россия

Госдума одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям

Володин сообщил, что ГД одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Госдума одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, законопроект направлен на защиту здоровья российских детей. Он напомнил, что принятый в первом чтении документ запрещает продажу несовершеннолетним как вейпов, так и любых жидкостей, в том числе без содержания никотина, и расходников к электронным сигаретам.

«Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей. Мы обсуждали с вами этот вопрос. Абсолютное большинство высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки», — написал Володин и поблагодарил своих подписчиков за обратную связь.

Также закон предполагает запрет продажи электронных испарителей везде, кроме розницы и открытую выкладку данного вида товаров — то есть допускается продажа только по спискам с закрытой витрины, как это сейчас происходит с обычными сигаретами.

Также законом планируется запретить выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами, которые привлекают несовершеннолетних.

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Марк Леонов
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