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10:42, 3 августа 2026Наука и техника

Популярная крупа оказалась защитником печени от ожирения

F&F: Употребление киноа уменьшает накопление жира в печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sia-James / Shutterstock / Fotodom

Употребление киноа может уменьшать накопление жира в печени и улучшать показатели обмена веществ при жировой болезни печени. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Food & Function (F&F).

Ученые в течение 12 недель давали киноа мышам с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени, вызванной рационом с высоким содержанием жиров. По сравнению с животными, которые продолжали получать жирную пищу, у мышей на диете с киноа снизились уровень глюкозы в крови, общий холестерин, триглицериды и «плохой» холестерин. Также уменьшились показатели АЛТ и АСТ, повышение которых может указывать на повреждение печени.

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Анализ тканей показал, что киноа препятствовала накоплению жировых капель в клетках печени. Предположительно, эффект связан с подавлением сигнального пути PPARγ–PLIN2, участвующего в образовании и хранении жира. Кроме того, у животных снизилась активность генов, отвечающих за синтез жирных кислот.

Авторы считают, что киноа может рассматриваться как перспективный функциональный продукт для профилактики и контроля жировой болезни печени.

Ранее ученые выяснили, что овсяная клетчатка уменьшает повреждение печени при сахарном диабете.

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