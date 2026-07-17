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06:30, 17 июля 2026Наука и техника

Привычный продукт оказался способен защитить печень при диабете

Nutrients: Овсяная клетчатка уменьшает повреждение печени при сахарном диабете
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Содержащаяся в овсе растворимая клетчатка может уменьшать повреждение печени при сахарном диабете второго типа. Об этом сообщили исследователи в статье, опубликованной в журнале Nutrients.

Ученые изучили действие бета-глюкана — растворимого пищевого волокна, которым особенно богаты овес и овсяные отруби. В эксперименте крысы с диабетом второго типа получали разные дозы этого вещества ежедневно в течение десяти недель.

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Бета-глюкан снизил уровень сахара натощак, улучшил переносимость глюкозы и уменьшил повреждение клеток печени. У животных также снизились уровни триглицеридов, некоторых печеночных ферментов и воспалительных веществ, включая интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли альфа.

Авторы связывают эффект с изменением состава кишечной микрофлоры. После приема бета-глюкана у животных стало больше полезных бактерий, поддерживающих кишечный барьер, и меньше микроорганизмов, связанных с воспалением.

Ранее ученые выяснили, что овсянка помогает организму эффективно снижать уровень мочевой кислоты.

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