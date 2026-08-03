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04:49, 3 августа 2026Мир

Мирошник указал на различия политики Трампа и ЕС

Мирошник: Трамп строит отношения с ЕС в интересах США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп строит отношения с Евросоюзом (ЕС) в интересах Соединенных Штатов, а европейские лидеры действуют в своих личных интересах. На различия указал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Дональд Трамп считает, что выделяемые деньги должны идти на развитие американского ВПК, Урсула фон дер Ляйен уже подсчитывает миллиарды, которые могут быть направлены на развитие немецкого ВПК, или французского, или чешского, которые находятся в Европейском союзе, и ей тоже какая-то часть перепадет», — отметил Мирошник.

Ранее Трамп заявил, что ЕС заплатит «очень высокую цену» за решение оштрафовать американскую компанию Google на 890 миллионов евро.

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