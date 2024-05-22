Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:01, 22 мая 2024Экономика

«Эксгибиционистские» туалеты в российской школе назвали приемлемыми

Власти Татарстана посчитали открытые туалеты в школе приемлемыми

Фото: PxHere

Представители управления образования Татарстана прокомментировали обновленные двери в туалете одной из местных школ. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», власти считают, что ситуация в уборных приемлемая. А в сети такие кабинки прозвали «эксгибиционистскими».

Собеседник издания уточнил, что двери в кабинках заменили, поскольку петли не выдерживали вес прошлых дверей. «Размер замененных дверей составляет 1,40 метра от пола, что обеспечивает приемлемые гигиенические условия», — говорится в сообщении. А фото кабинок, которые ранее появились в сети, назвали несоответствующими действительности.

Речь идет об одной из школ Сабинского района Татарстана. Там перед проведением ЕГЭ сделали открытые туалеты. Снимки появились в сети: на них видно, что в кабинках убрали верхнюю часть дверей, а нижнюю оставили на месте.

В конце апреля в Карелии в одной из школ первоклассникам и вовсе предложили ходить в туалет в ведро. Директор школы тогда объясняла, что ученикам начальных классов так привычнее.

А в 2023 году прошел конкурс на худший школьный туалет. Тогда первое и второе места заняли две школы из Санкт-Петербурга, третье, четвертое и пятое — учебные заведения из Димитровграда, Волгограда и Озерска.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили, что российские боеголовки уничтожили секретные базы наемников на Украине. Чем они там занимались?

      Задержанному ФСБ нелегальному оружейнику дали срок

      Инцидент у бассейна в Европе назвали началом «войн за шезлонги» на курортах

      «Эксгибиционистские» туалеты в российской школе назвали приемлемыми

      Симоньян опубликовала список не обмениваемых Киевом пленных

      В Windows появится буфер обмена с ИИ

      Домохозяек призвали чистить унитаз чайными пакетиками

      Российские военные двумя выстрелами уничтожили опорный пункт ВСУ

      В Польше назвали условие стабильного мира в Восточной Европе

      В УФСИН раскрыли причину попадания бывшего депутата Яшина в ШИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше