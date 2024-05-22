«Эксгибиционистские» туалеты в российской школе назвали приемлемыми

Власти Татарстана посчитали открытые туалеты в школе приемлемыми

Представители управления образования Татарстана прокомментировали обновленные двери в туалете одной из местных школ. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», власти считают, что ситуация в уборных приемлемая. А в сети такие кабинки прозвали «эксгибиционистскими».

Собеседник издания уточнил, что двери в кабинках заменили, поскольку петли не выдерживали вес прошлых дверей. «Размер замененных дверей составляет 1,40 метра от пола, что обеспечивает приемлемые гигиенические условия», — говорится в сообщении. А фото кабинок, которые ранее появились в сети, назвали несоответствующими действительности.

Речь идет об одной из школ Сабинского района Татарстана. Там перед проведением ЕГЭ сделали открытые туалеты. Снимки появились в сети: на них видно, что в кабинках убрали верхнюю часть дверей, а нижнюю оставили на месте.

В конце апреля в Карелии в одной из школ первоклассникам и вовсе предложили ходить в туалет в ведро. Директор школы тогда объясняла, что ученикам начальных классов так привычнее.

А в 2023 году прошел конкурс на худший школьный туалет. Тогда первое и второе места заняли две школы из Санкт-Петербурга, третье, четвертое и пятое — учебные заведения из Димитровграда, Волгограда и Озерска.