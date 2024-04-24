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13:01, 24 апреля 2024Россия

В российской школе первоклассникам предложили ходить в туалет в ведро

В Карелии в одной из школ первоклассникам предложили справлять нужду в ведро

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Карелии в одной из школ первоклассникам предложили ходить в туалет в ведро. Внимание на происходящее в учебном учреждении обратила общественник Людмила Василица во «ВКонтакте».

Россиянка опубликовала серию снятых в школе фотографий. На снимках видно потолок и стены с облупившейся краской. Помимо этого, внимание Василицы привлекло черное пластиковое ведро, поставленное в туалете. «Подумайте только, для каких целей стоит это ведро?» — задалась вопросом женщина.

Позже она опубликовала объяснения директора школы, в которой та уверяет, что ведро в туалете было поставлено в интересах учеников младших классов. «Возвращаясь к первоклашкам, им привычнее ходить в ведро, поэтому в туалетах оно и стоит», — написано там. Директор отметила, что школьникам никто не запрещает пользоваться унитазом.

Ранее ученики челябинской школы №47 пожаловались на установленные в туалетах видеокамеры. По их словам, раньше камер было еще больше — одну из них убрали после жалоб. В мэрии указали, что видеозаписывающие устройства в школе появились на основании решения общешкольного родительского собрания.

ЖЗЛ
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