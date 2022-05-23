Найдены худшие туалеты в российских школах

Domestos провел конкурс на худший школьный туалет в России

В России нашли худшие школьные туалеты. Конкурс на качество уборных провел производитель бытовой химии Domestos, результаты передает издание «Подъем».

Первое и второе места заняли две школы из Санкт-Петербурга, третье, четвертое и пятое — учебные заведения из Димитровграда, Волгограда и Озерска. Руководство замкнувшей пятерку лидеров СОШ № 32 города Озерска обрадовалось победе, так как в Domestos пообещали отремонтировать туалеты в школах-победителях до конца 2022 года.

«Туалет — это важно: как театр начинается с вешалки, так и в школе туалеты должны быть соответствующими. Мы, конечно, вкладываемся, но хочется сделать их более современными, удобными», — заявила директор учебного заведения Елена Арчакова. По ее словам, учителя и родители активно голосовали, чтобы школа заняло призовое место. Директор отметила, что в последний раз ремонтные работы в санузле проводились около десяти лет назад.

В 2021 году первые места в конкурсе Domestos заняли школы из Гусь-Хрустального, Чебоксар, Междуреченска, Ростовской области, Волгограда и Нефтекамска. На сайте бренда были опубликованы фото туалетов-победителей. После того как на соревнование обратили внимание СМИ, снимки удалили.