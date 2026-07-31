В Латвии заявили о нежелании кормить Украину при ее вступлении в ЕС

Экс-депутат ЕП Мамыкин: Жители Латвии не хотят кормить Украину при ее вступлении в ЕС

Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что жителям Латвии не нравится идея вступления Украины в Евросоюз, потому что им придется содержать ее за счет своих налогов. Об этом пишет РИА Новости.

Мамыкин считает, что вступление Латвии в состав ЕС лишь усугубило социальные и экономические проблемы в стране, в основном связанные с закрытием крупных предприятий, оттоком молодежи, сокращением рабочих мест. «Народ такого ЕС больше не хочет. А принимать в ЕС Украину, чтобы ее продолжать кормить нашими налогами, народ не хочет еще больше», — подчеркнул он.

Однако, по словам депутата, власти Латвии не намерены устраивать референдумы против вступления Украины в Европейский союз. «Политические элиты Прибалтики даже не будут спрашивать свое население», — сказал он.

Ранее глава делегации Европарламента по связям с Украиной Пекка Товери заявил, что Евросоюз отказался обсуждать ускоренное вступление Украины, поскольку Киев должен пройти предусмотренную процедуру реформ.