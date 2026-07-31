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07:01, 31 июля 2026 (обновлено: 07:03, 31 июля 2026)Мир

В ЕС объяснили обвинения Польши в адрес России попыткой спасти Зеленского

Христофору: Туск обвинил Россию в инциденте в Польше ради спасения Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск пытался спасти президента Украины Владимира Зеленского, заявив о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Это может послужить хорошим отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского», — отметил журналист. По его словам, Туск намеренно обвиняет Россию в этом инциденте, чтобы создать повод для увеличения поставок оружия и финансовой помощи ВСУ.

Ранее премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что упавший объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что детальное исследование обломков еще не завершено.

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