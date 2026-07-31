В ЕС объяснили обвинения Польши в адрес России попыткой спасти Зеленского

Христофору: Туск обвинил Россию в инциденте в Польше ради спасения Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск пытался спасти президента Украины Владимира Зеленского, заявив о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Это может послужить хорошим отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского», — отметил журналист. По его словам, Туск намеренно обвиняет Россию в этом инциденте, чтобы создать повод для увеличения поставок оружия и финансовой помощи ВСУ.

Ранее премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что упавший объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что детальное исследование обломков еще не завершено.