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00:26, 17 июля 2026Мир

Стало известно об отказе ЕС от сценария ускоренного вступления Украины

Евродепутат Товери: Ускоренное вступление Украины в ЕС не обсуждается
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Евросоюзе отказались от обсуждения сценария ускоренного вступления Украины в объединение. Как сообщил в беседе с «Известиями» евродепутат, глава делегации Европарламента по связям с Украиной Пекка Товери, Киеву необходимо пройти предусмотренные процедуры.

«Не думаю, что ускоренный путь на повестке. Речь идет о членстве на основе заслуг», — пояснил Товери. Он подчеркнул, что Киев действительно может в скором времени стать членом Евросоюза, но только в том случае, если будут быстро проведены все необходимые реформы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с очередным визитом и заявила о подготовке новых инициатив по интеграции оборонных отраслей Европейского союза и Украины. Также она сообщила о планах обсудить вступление страны в ЕС и подготовку к зиме.

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