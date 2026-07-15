Фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев и анонсировала новые инициативы

Фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом и заявила о подготовке оборонных инициатив

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с очередным визитом и заявила о подготовке новых инициатив по интеграции оборонных отраслей Европейского союза и Украины. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X.

«Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время... Я объявлю о новых инициативах по интеграции наших оборонных отраслей, чтобы мы могли производить больше и быстрее», — сказано в публикации.

Также она сообщила о планах обсудить вступление страны в ЕС и подготовку к зиме.

Ранее фон дер Ляйен пообещала Украине новые деньги на производство беспилотных летательных аппаратов после ударов Вооруженных сил России по украинским предприятиям, производящим беспилотники.