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12:19, 6 июля 2026Мир

Фон дер Ляйен пообещала Украине деньги на новые беспилотники

Фон дер Ляйен пообещала Украине новые деньги на производство БПЛА после ударов ВС России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине новые деньги на производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) после ударов Вооруженных сил (ВС) России по украинским предприятиям, производящим беспилотники. Об этом она написала на странице в социальной сети X.

По ее словам, на прошлой неделе ЕК предоставила Киеву первые 4 миллиарда евро из 90 миллиардов на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников.

«Еще больше поступит скоро», — сказала председатель Еврокомиссии.

Глава ЕК также отметила, что поднимет вопрос о средствах противовоздушной обороны для Украины на скором саммите НАТО в Анкаре и будет интенсивно работать над 21-м пакетом санкций против России.

Ранее фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте заявили, что Европа в рамках участия в Североатлантическом альянсе стала сильно полагаться на Соединенные Штаты. Однако, они добавили, что этот период закончился.

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