Генсек НАТО и глава ЕК разочаровались в поддержке США

Рютте и фон дер Ляйен: Европа больше не может рассчитывать на США в вопросе обороны

Период, когда европейские страны могли перепоручить ответственность за свою безопасность США, закончился. С таким мнением выступили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей статье для издания Economist.

Как указали они, Европа в рамках участия Североатлантическом альянсе стала сильно полагаться на Соединенные Штаты. Речь шла о поддержке Вашингтона в вопросе возможностей, которые американцы могли предоставить странам-участницам военного блока при угрозе безопасности.

Рютте и фон дер Ляйен констатировали, что эпоха, когда европейские государства частично могли отдать США заниматься их обороной, подошла к концу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа рискует превратиться в страну третьего мира. По его мнению, все дело в росте преступности, при этом деградация может пройти «быстро, в мгновение ока».