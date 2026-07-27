Захарова перечислила свои поводы для нецензурной брани

Захарова рассказала, что допускает нецензурную лексику редко и за закрытыми дверьми

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на молодежном форуме «Гвардейск», рассказала, что в крайне редких случаях прибегает к нецензурной брани, однако делает это лишь в приватной обстановке. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, такое может произойти, когда после многократных объяснений ситуация все равно развивается вопреки ожиданиям: «Бывает где-то там за закрытыми дверьми, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот».

Дипломат подчеркнула, что подобные эпизоды случаются очень редко, и она сильно корит себя за них. При этом Захарова отметила, что эмоции у нее проявляются и иначе — особенно когда разговор заходит о детях, Великой Отечественной войне, специальной военной операции и несправедливости. В такие моменты, призналась она, у нее перехватывает горло и наворачиваются слезы.

Ранее Захарова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала о личных качествах министра иностранных дел Сергея Лаврова.