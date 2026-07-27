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23:12, 27 июля 2026 (обновлено: 23:28, 27 июля 2026)Мир

Захарова рассказала о предвыборной лжи Зеленского

Захарова: Зеленский мог изначально лгать о завершении конфликта на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский еще до прихода к власти мог лгать о завершении конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат напомнила о предвыборном обещании Зеленского закончить конфликт в Донбассе и обеспечить языковую свободу на Украине.

«Я уж не знаю, и вряд ли мы узнаем, хотя хотелось бы — он сначала знал, что обманывает, или потом уже обманули хозяева сами Зеленского так, что ему ничего не осталось?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Зеленский совершил роковую ошибку, назвав подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). При этом он подчеркнул, что разногласия по вопросам исторической памяти не должны привести к отказу от поддержки Украины.

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