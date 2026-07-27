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23:52, 27 июля 2026 (обновлено: 23:58, 27 июля 2026)Мир

Польша пригрозила отдать предназначенные для Украины истребители другой стране

Косиняк-Камыш: Польша отдаст истребители МиГ-29 Болгарии, если Украина не поторопится
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша может отдать предназначенные для Украины истребители МиГ-29 другой стране, если Киев не поторопится с передачей Варшаве технологий БПЛА. С таким предупреждением выступил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью WP Wiadomości.

«Времени у вас все меньше», — предупредил польский глава Минобороны.

По его словам, только от Киева зависит, попадут ли эти истребители на Украину. Косиняк-Камыш подчеркнул, что самолеты находятся в настолько хорошем состоянии, что их хочет купить Болгария. Поэтому, отметил он, окончательное решение в вопросе сотрудничества с Украиной необходимо принять в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что Киев хочет получить от Варшавы оборудование для ремонта и истребители МиГ-29 в обмен на дроны. Отмечалось, что между Польшей и Украиной продолжается переговорный процесс относительно возможной передачи авиационной техники для нужд Киева.

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