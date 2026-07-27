Кадыров прокомментировал слухи о дефиците продовольствия в Чечне

Кадыров назвал слухи о грядущем в Чечне дефиците продовольствия вымыслом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг появившиеся в интернете слухи о возможном дефиците продуктов и товаров первой необходимости в республике.

Политик назвал эти сведения вымыслом и заявил, что они не имеют ничего общего с реальной ситуацией. Он подчеркнул, что в республике создан достаточный запас продовольствия и необходимых товаров. Кадыров также отметил, что погодные условия лишь незначительно повлияли на сроки уборки урожая в некоторых районах, однако в целом кампания идет по плану.

Глава республики призвал жителей доверять только официальным источникам и не участвовать в распространении недостоверной информации, добавив, что попытки посеять панику среди населения заранее обречены на провал.

Ранее Кадыров подал документы на участие в предстоящих выборах лидера республики. Политик также рассказал, что лично настоял на сохранении прямых выборов в Чечне, чтобы в руководстве находился человек, которому доверяют граждане.