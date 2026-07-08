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19:05, 8 июля 2026Россия

Кадыров подал документы на участие в выборах

Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров подал документы на участие в предстоящих выборах лидера республики. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Сегодня, друзья, я посетил Избирательную комиссию ЧР и официально подал пакет документов на выдвижение своей кандидатуры на должность главы Чеченской Республики. Для меня этот процесс является по-особенному важным», — написал он.

Политик также рассказал, что лично настоял на сохранении прямых выборов в Чечне, чтобы в руководстве находился человек, которому доверяют граждане республики.

Ранее Кадыров заявил, что вынужден участвовать в предстоящих выборах главы Чечни. Политик также признался, что выдвижение в качестве одного из кандидатов его не обрадовало.

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