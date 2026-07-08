Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подал документы на участие в предстоящих выборах лидера республики. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Сегодня, друзья, я посетил Избирательную комиссию ЧР и официально подал пакет документов на выдвижение своей кандидатуры на должность главы Чеченской Республики. Для меня этот процесс является по-особенному важным», — написал он.

Политик также рассказал, что лично настоял на сохранении прямых выборов в Чечне, чтобы в руководстве находился человек, которому доверяют граждане республики.

Ранее Кадыров заявил, что вынужден участвовать в предстоящих выборах главы Чечни. Политик также признался, что выдвижение в качестве одного из кандидатов его не обрадовало.