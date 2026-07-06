Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 6 июля 2026Россия

Кадыров не обрадовался выдвижению на выборы главы Чечни

Кадыров заявил, что вынужден идти на выборы главы Чечни
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Рамзан Кадыров заявил, что вынужден участвовать в предстоящих выборах главы Чечни. Его слова приводит РИА Новости.

Политик признался, что выдвижение в качестве одного из кандидатов его не обрадовало. «Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача», — сказал он.

При этом Кадыров выразил уверенность, что жители республики его поддержат. «Если народ поддержит, то для народа служить готов», — подчеркнул глава Чечни.

О выдвижении кандидатуры Кадырова-старшего на пост главы Чечни от «Единой России» стало известно 6 июля. По словам премьер-министра регионального правительства Магомеда Даудова, на конференции чеченского отделения партии это решение поддержали единогласно.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В ходе голосования в 2021 году он установил мировой рекорд, набрав 99,7 процента голосов. Кандидатуру действующего главы поддержали 711 973 жителя республики. В декабре 2025 года он заявил, что «сыт по горло властью и служением народу», но вновь примет участие в выборах, если его об этом попросит президент России Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ впервые устроили налет на Омск — в 2500 километрах от украинской границы. Там находится один из крупнейших НПЗ России

    Россиян предупредили о рисках купания в открытом бассейне

    В России раскрыли причину отказа Украины забирать тела из Константиновки

    МИД Китая жестко ответил на обвинения Запада по России

    Российский студент разработал приложение для определения птиц по голосу

    Женщина спасла внука и собаку от леопарда

    Жена Игоря Николаева показала ставшие комплексом ноги

    Переправленного с Украины в Россию диверсанта разоблачили и посадили на 18 лет

    Российский рынок акций просел на фоне удешевления нефти

    Обвиняемый в расправе над спортсменом Миша Соль уехал на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok