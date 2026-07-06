Кадыров не обрадовался выдвижению на выборы главы Чечни

Кадыров заявил, что вынужден идти на выборы главы Чечни

Рамзан Кадыров заявил, что вынужден участвовать в предстоящих выборах главы Чечни. Его слова приводит РИА Новости.

Политик признался, что выдвижение в качестве одного из кандидатов его не обрадовало. «Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача», — сказал он.

При этом Кадыров выразил уверенность, что жители республики его поддержат. «Если народ поддержит, то для народа служить готов», — подчеркнул глава Чечни.

О выдвижении кандидатуры Кадырова-старшего на пост главы Чечни от «Единой России» стало известно 6 июля. По словам премьер-министра регионального правительства Магомеда Даудова, на конференции чеченского отделения партии это решение поддержали единогласно.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В ходе голосования в 2021 году он установил мировой рекорд, набрав 99,7 процента голосов. Кандидатуру действующего главы поддержали 711 973 жителя республики. В декабре 2025 года он заявил, что «сыт по горло властью и служением народу», но вновь примет участие в выборах, если его об этом попросит президент России Владимир Путин.