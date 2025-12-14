Кадыров заявил о готовности идти на выборы

Глава Чечни Кадыров заявил, что готов идти на выборы в 2026 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов идти на выборы в 2026 году, если ему предложит президент России Владимир Путин. О готовности вновь избираться на пост главы региона он заявил во время прямой линии, трансляцию ведет телеканал ЧГТРК «Грозный».

Вопрос о намерении баллотироваться Кадыров назвал серьезным.

«Я пойду на выборы, если президент предложит, а народ поддержит. А так — если меня спросить, — то я уже сыт по горло этой властью и служением народу. Я думаю, что [нужны] новые силы, новые люди, более интересные», — заявил он.

Кадыров возглавляет республику Чечня с 2007 года.