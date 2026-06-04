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10:04, 4 июня 2026Наука и техника

НАСА объяснило потерю MAVEN

НАСА объяснило потерю зонда MAVEN в 2025 году его аномальной скоростью вращения
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: Goddard / University of Colorado / Laboratory for Atmospheric and Space Physics / Reuters

НАСА объяснило потерю зонда Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) в 2025 году его аномально большой скоростью вращения. Об этом сообщает AP со ссылкой на руководителя проекта MAVEN Майкла Моро.

По его словам, НАСА проводило эксперимент по изучению всех сигналов, поступающих с Марса.

«Полученные в его рамках данные свидетельствуют о том, что MAVEN, когда вышел из тени Марса, вращался с аномальной скоростью. Это, предположительно, привело к тому, что батареи станции полностью разрядились за несколько часов, в результате чего зонд был полностью утерян», — сказал руководитель.

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В декабре НАСА сообщило, что связь с космическим аппаратом MAVEN, находящимся на околомарсианской орбите, потеряна.

В марте 2017 года американское космическое агентство сообщило, что станция MAVEN совершила маневр на околомарсианской орбите, который позволил ей избежать столкновения с Фобосом — спутником Марса.

К этой планете MAVEN прибыл 21 сентября 2014 года. Аппарат движется по эллиптической орбите вокруг Марса и много раз за земной год пересекает траекторию Фобоса и Деймоса — естественных спутников планеты.

Основная задача MAVEN заключается в определении скорости истекания газов (кислорода и водорода) из марсианской атмосферы, что позволит ученым оценить количество воды, которую теряет планета.

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