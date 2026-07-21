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Забота о себе
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10:33, 21 июля 2026Забота о себе

Кардиолог назвала закупоривающие артерии блюда

Кардиолог Вадали: Мясные полуфабрикаты вредят здоровью сердечно-сосудистой системы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: A. Zhuravleva / Shutterstock / Fotodom

Американский кардиолог Сириша Вадали рассказала, какие блюда вредят здоровью сердечно-сосудистой системы и грозят закупоркой артерий. Их врач назвала в беседе с изданием Parade.

По словам кардиолога, для сердечно-сосудистой системы опасны мясные полуфабрикаты, например колбаса и сосиски. Врач объяснила, что в этих продуктах много насыщенных жиров, натрия и консервантов, которые при регулярном употреблении повышают уровень «плохого» холестерина и давление, а также провоцируют воспаление.

Вадали добавила, что злоупотребление такими продуктами со временем провоцирует образование бляшек в сосудах, которые долгое время не имеют никаких симптомов, и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Кардиолог порекомендовала заменять мясные полуфабрикаты нежирной птицей, фасолью и рыбой. «Это не значит, что совсем нельзя насладиться мясными деликатесами, но главное — умеренность: я бы не советовала есть их несколько раз в неделю», — уточнила Вадали.

Ранее кардиолог Сергей Вечтомов назвал важный признак проблем со здоровьем. Врач посоветовал как можно скорее пройти обследование, если пульс повышается в состоянии покоя без физической нагрузки.

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