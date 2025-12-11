Реклама

Наука и техника
10:08, 11 декабря 2025Наука и техника

НАСА потеряло связь с марсианским спутником MAVEN

НАСА сообщило о потере связи с марсианским спутником MAVEN
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Fordelse Stock / Shutterstock / Fotodom

Связь с космическим аппаратом Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN), находящимся на околомарсианской орбите, была потеряна 6 декабря. Об этом сообщает НАСА.

Специалисты активно изучают причины произошедшего. Дополнительную информацию о случившемся агентство пообещало предоставить позднее.

В марте 2017 года НАСА сообщило, что станция MAVEN совершила маневр на околомарсианской орбите, который позволил ей избежать столкновения с Фобосом — спутником Марса.

К этой планете MAVEN прибыл 21 сентября 2014 года. Аппарат движется по эллиптической орбите вокруг Марса и много раз за земной год пересекает траекторию Фобоса и Деймоса — естественных спутников планеты.

Основная задача MAVEN заключается в определении скорости истекания газов (кислорода и водорода) из марсианской атмосферы, что позволит ученым оценить количество воды, которую теряет планета.

