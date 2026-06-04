ПМЭФ-2026. День второй

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15:21, 4 июня 2026Интернет и СМИ

В России показали полностью защищенный от хакеров смартфон

Касперский показал на ПМЭФ полностью защищенный от хакеров смартфон
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В России показали полностью защищенный от хакеров смартфон, не поддающийся взлому. Его в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрировал основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

«Я считаю, что эффективно защищаться от кибершпионажа и кибертерроризма можно самостоятельно — с помощью технических средств. А именно — за счет разработки конструктивно безопасных систем, в которые невозможно внедрить зловредный код, гарантирующие невозможность взлома», — заявил Касперский.

Демонстрируя устройство, он констатировал, что такие системы — это уже не мечта, а реальность. Разработанный смартфон, по словам Касперского, станет ответом на кибершпионаж, а потому будет предназначаться не для массовой аудитории, а для политиков и государственных служащих.

Ранее аналитики «Лаборатории Касперского» предупредили россиян об использующих ChatGPT в качестве приманки мошенниках. По их словам, с начала 2026 года по всему миру было обнаружено более 92 тысяч кибератак, в которых под видом популярных ИИ-агентов и сервисов распространялось вредоносное ПО.

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