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00:15, 4 июня 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили об использующих ChatGPT в качестве приманки мошенниках

«Лаборатория Касперского» обнаружила 92 тысячи атак вредоносным ПО под видом ИИ-сервисов
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Киберпреступники атакуют пользователей всего мира вредоносным программным обеспечением (ПО) под видом сервисов искусственного интеллекта. Об этом «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«С начала 2026 года "Лаборатория Касперского" обнаружила по всему миру более 92 тысяч кибератак, в которых под видом популярных ИИ-агентов и сервисов распространялось вредоносное ПО. В первую очередь речь о ChatGPT (на такие приманки пришлось 49 процентов всех выявленных атак), а также Claude и Gemini (по 18 процентов)», — предупредили россиян в компании.

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Аналитики «Лаборатории Касперского» уточнили, что опасность исходит также и от агентного ПО — под него были замаскированы 15 тысяч образцов вредоносов. Уточняется, что для этого мошенники использовали банковские троянцы, шпионское ПО, эксплойты и программы-загрузчики, предназначенные для установки дополнительных вредоносных модулей.

«Важно помнить, что злоумышленники все активнее используют популярные ИИ-сервисы как приманку для кражи конфиденциальной информации и денег пользователей. С учетом стремительной эволюции киберугроз надежные защитные решения становятся неотъемлемой частью современной цифровой жизни», — констатировал руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

В «Лаборатории Касперского» посоветовали использовать сервисы от авторитетных компаний с надежной репутацией, избегать анонимных или неизвестных ботов, а также установить на все устройства защитные программы, предотвращающие посещение фишинговых сайтов и блокирующие установку вредоносного ПО.

Ранее россиян предупредили о рисках использования стандартного пароля. В МВД констатировали, что такая привычка остается одной из самых распространенных причин компрометации сервисов и электронных устройств.

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