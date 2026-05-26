Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:39, 26 мая 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о рисках использования стандартного пароля

МВД: Пароль admin стал самой распространенной причиной взлома устройств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Использование стандартного пароля admin остается одной из самых распространенных причин компрометации сервисов и электронных устройств. Об этом рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В ведомстве заявили, что пароль admin до сих пор остается одной из самых распространенных причин компрометации устройств и сервисов, поскольку его часто не меняют на роутерах, IP-камерах, IoT-устройствах, серверах и в административных панелях.

В министерстве подчеркнули, что злоумышленники активно используют эту слабость с помощью автоматических ботов. Такие программы непрерывно проверяют сеть и пытаются войти в админ-панели, подбирая стандартные логины и пароли. Для проведения подобных массовых атак хакерам не нужны глубокие технические знания.

По данным мониторинга утечек, пароль admin по-прежнему остается среди самых часто скомпрометированных комбинаций. Специалисты считают, что главная причина — невнимательность пользователей, которые оставляют заводские настройки без изменений, считая, что домашние устройства не заинтересуют киберпреступников.

Ранее сообщалось, что мошенники начали атаковать россиян с помощью СМС: они присылают на телефон жертвы большое количество сообщений за короткое время. Сообщается, что злоумышленники используют специальные программы, которые массово вводят номер телефона человека на сайтах интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате на владельца устройства обрушивается шквал СМС с кодами подтверждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    ВМС США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив

    Путин написал статью в преддверии визита в Казахстан

    В Москве появится гигантский аттракцион-маятник высотой с 10-этажный дом

    На Украине испугались массированного удара по стране в ближайшие дни

    Московские выпускники потерли лысину директора школы на удачу

    Украинские боевики получили до 23 лет за обстрел мирных жителей в ДНР

    Президент Финляндии высказался о начале диалога с Россией

    На Западе раскритиковали фон дер Ляйен после трагедии в Старобельске

    Малкин продлил контракт с «Питтсбургом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok