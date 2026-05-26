Россиян предупредили о рисках использования стандартного пароля

МВД: Пароль admin стал самой распространенной причиной взлома устройств

Использование стандартного пароля admin остается одной из самых распространенных причин компрометации сервисов и электронных устройств. Об этом рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В ведомстве заявили, что пароль admin до сих пор остается одной из самых распространенных причин компрометации устройств и сервисов, поскольку его часто не меняют на роутерах, IP-камерах, IoT-устройствах, серверах и в административных панелях.

В министерстве подчеркнули, что злоумышленники активно используют эту слабость с помощью автоматических ботов. Такие программы непрерывно проверяют сеть и пытаются войти в админ-панели, подбирая стандартные логины и пароли. Для проведения подобных массовых атак хакерам не нужны глубокие технические знания.

По данным мониторинга утечек, пароль admin по-прежнему остается среди самых часто скомпрометированных комбинаций. Специалисты считают, что главная причина — невнимательность пользователей, которые оставляют заводские настройки без изменений, считая, что домашние устройства не заинтересуют киберпреступников.

