12:37, 30 апреля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили об атаке мошенников с помощью СМС

Servicepipe: Мошенники начали атаковать россиян с помощью СМС
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники начали атаковать россиян с помощью СМС: они присылают на телефон жертвы большое количество сообщений за короткое время. Об этой схеме рассказали в исследовательской лаборатории Servicepipe, передает РИА Новости.

Сообщается, что злоумышленники используют специальные программы, которые массово вводят номер телефона человека на сайтах интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате на владельца устройства обрушивается шквал СМС с кодами подтверждения.

Затем мошенники связываются с жертвой и представляются сотрудниками службы безопасности. Они сообщают о взломе и просят продиктовать код из сообщения. Если человек назовет его, то может потерять доступ к своим аккаунтам. Также аферисты могут похитить деньги, убедив жертву перевести средства на так называемый безопасный счет, предупредили в компании.

Ранее эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин назвал самые популярные ловушки мошенников для туристов. Он рассказал, что аферисты создают фейковые сайты туристических компаний, чтобы воровать деньги россиян.

