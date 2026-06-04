На ПМЭФ рассказали про «мир без правил»

Силуанов: Россия работает на свою собственную экономическую модель

Россия не зависит от внешней финансовой инфраструктуры, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минфина Антон Силуанов. «Она у нас создана, работает, и даже все отключения всех финансовых услуг не повлияли на возможность наших расчетов», — подчеркнул он на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности».

«Мы работаем на свою собственную независимую финансовую и экономическую модель. Вот собственно и есть суверенитет», — сказал также министр.

В свою очередь глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, открывая дискуссию, отметил, что в результате происходящих глобальных изменений «возник мир вообще без правил», а экономика превратилась в череду сделок, которые решают судьбу стран и живущих в них людей.

Ранее он также сообщил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не смогла принять участие в сессии из-за объективных причин.