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09:34, 4 июня 2026Экономика

Названа причина отсутствия Набиуллиной на ПМЭФ

Макаров: Набиуллина не смогла принять участие в сессии ПМЭФ из-за объективных причин
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина отсутствует на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) по объективным причинам. Об этом рассказал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, модерирующий макроэкономическую дискуссию, на которой она должна была присутствовать вместе с главой Минфина Антоном Силуановым, министром экономического развития Максимом Решетниковым и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным.

«Поверьте, у Эльвиры Сахипзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать», — сказал Макаров в начале сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», на которой Набиуллина до этого выступала ежегодно. Он также отметил, что состав участников обсуждения не меняется уже много лет.

О том, что глава ЦБ исчезла из числа спикеров на двух сессиях ПМЭФ, стало известно 3 июня. В регуляторе отметили, что не располагают информацией об изменениях.

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